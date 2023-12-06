أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة، لاسيما أنها ستكون داخل أدغال القارة الإفريقية، وتحديدا ساجرادا الأنجولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، هو الأكثر تداولا الآن على كافة محركات جوجل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة

ويأتي ذلك، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي «كاف»، بتقديم موعد مباراة الفريق الأبيض أمام بطل أنجولا، لمدة 24 ساعة، بدلا من موعدها السابق، الذي كان محددا سلفا وهو الأحد المقبل، وذلك بسبب حقوق البث التليفزيوني.

بعد التعديل.. موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي الجديد بالكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء السبت المقبل 9 ديسمبر الجاري، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في الجولة الثالثة بمجموعات كأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لجميع منافسات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بالإضافة إلى المباراة النهائي من البطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي تضم فرق أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

ويتربع الزمالك على قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في مواجهتي أبوسليم الليبي بهدف نظيف وسوار الغيني برباعية نظيفة.

بينما يأتي أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي في المركزين الثاني والثالث، وأخيرا سوار الغيني بلا رصيد من النقاط.

وبناء على قرار «كاف»، قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، والتي كان مقررا لها غدا الخميس، على ستاد السلام في ختام الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، لآجل غير مسمى تحدده في وقت لاحق.