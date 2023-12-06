الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى بسبب مواجهة ساجرادا

الزمالك
الزمالك

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية، تحت إشراف عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، التي كان مقررًا لها غدًا لأجل غير مسمى بعد وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم بتقديم مباراة الزمالك وساجرادا في البطولة الكونفيدرالية لمدة 24 ساعة، لتقام يوم السبت المقبل بدلًا من الأحد.

وكان من المقرر أن تجرى مباراة الزمالك والاتحاد، يوم غدٍ الخميس، في إطار الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، إلا أن الرابطة قررت تأجيل اللقاء، لتعارضه مع الموعد الجديد لمباراة الفريق الأبيض مع ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي في كأس الكونفيدرالية.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسبما ذكر الزمالك، في بيان رسمي، فإن مباراة فريقه أمام ساجراد الأنجولي، ستقام يوم السبت ٩ ديسمبر في السادسة مساء على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري، بسبب الحقوق التليفزيونية لـ«كاف».

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية لكأس الكونفيدرالية، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على كل من أبوسليم الليبي وأكاديمي سوار الليبي.

الزمالك الاتحاد السكندرى الاتحاد دوري نايل ساجرادا

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