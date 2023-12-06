الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. تعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسبما ذكر الزمالك في بيان رسمي، فإن مباراة فريقه أمام ساجرادا الأنجولي، ستقام يوم السبت ٩ ديسمبر في السادسة مساء على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري بسبب الحقوق التلفزيونية لـ «كاف».

ومن المحتمل أن تقرر لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم التاسع من الشهر الحالي، في الجولة الثامنة للدوري الممتاز، لتعارضها مع موعد مباراة الزمالك مع ساجراد الأنجولي.

ويحتل الزمالك، صدارة المجموعة الثانية لكأس الكونفدرالية، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على كل من أبوسليم الليبي وأكاديمي سوار الليبي.

الزمالك ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي كأس الكونفدرالية الإفريقية ساجرادا أبوسليم الليبي الاتحاد السكندرى

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