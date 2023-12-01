الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يبحث عشاق كرة القدم بشكل دائم عن مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات والبطولات لفرقهم المفضلة سواء المحلية أو الأوروبية.

 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-12-2023 والقنوات الناقلة لها وأهمها مباريات الدوري المصري الممتاز المقام حاليا. 
 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-12-2023 والقنوات الناقلة 
 

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

الساعة 16:00 مباراة إنبي ضد المصري البورسعيدي
الساعة 16:00 مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة
الساعة 19:00 مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا 

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز من خلال شبكة قنوات on time sports   على القمر الصناعي نايل سات.
 

تردد قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

التردد  11861
الاستقطاب  رأسي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الساعة 15:00 مباراة الهلال - السودان ضد الترجي الرياضي - تونس
الساعة 18:00 مباراة ميدياما - غانا ضد شباب رياضي بلوزداد - الجزائر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري ب

الساعة 14:30 مباراة بورتو السويس ن ضد  ن مصر للتأمين
الساعة 14:30 مباراة ملوي ن ضد ن أسمنت أسيوط
الساعة 14:30 مباراة طهطا ن ضد  ن الاقصر
الساعة 14:30 مباراة الألومنيوم ن ضد ن شبان المسلمين قنا
الساعة 14:30 مباراة ديروط ن ضد  ن كيما أسوان
الساعة 14:30 مباراة مركز شباب طامية ن ضد ن الفيوم
الساعة 14:30 مباراة نجوم مصر ن ضد  ن الواسطى
الساعة 14:30 مباراة المنيا ن  ضد ن مغاغة
 

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة

الساعة 14:00 مباراة الأرجنتين ضد مالي

مواعيد الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الساعة 22:00 لاس بالماس ضد خيتافي

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