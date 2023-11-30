الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد لاسك لينز النمساوي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري  الأوروبي.

بالإضافة إلى مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، ضد باوك سالونيكا اليوناني، في الجولة الخامسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الاتحاد السكندري ضد زد اف سي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة طلائع الجيش ضد الجونة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة فاركو ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة فرايبورج ضد أولمبياكوس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة باتشكا توبولا ضد وست هام يونايتد: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة سبارتا براج ضد ريال بيتيس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتالاتنا ضد سبورتنج لشبونة: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة Sport TV1 Portugal

- مباراة آيك أثينا ضد برايتون: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة جلاسكو رينجرز ضد أريس ليماسول: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة مارسيليا ضد أياكس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة سيرفيت ضد روما: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة ليفربول ضد لاسك لينز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

 

- مباراة هاكن ضد باير ليفركوزن: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 - مباراة فياريال ضد باناثينايكوس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

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طلائع الجيش يستضيف الجونة في الأسبوع العاشر من دوري نايل

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دورى نايل.. مواجهة قوية بين الجريحين فاركو والمقاولون باستاد برج العرب

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أستانا ضد دينامو زغرب: في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

- مباراة اولمبيا ليوبليانا ضد ليل: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة بشكتاش ضد كلوب بروج: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة أستون فيلا ضد ليجيا وارسو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English

 - مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باوك سالونيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD Xtra 2

 - مباراة فيورنتينا ضد جينك: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة نورشيلاند ضد فناربخشة: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- مباراة أبها ضد الأهلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الرياض ضد الحزم: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الاتحاد ضد الخليج: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول لاسك الدوري الاوروبي دوري نايل

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