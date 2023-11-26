الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم في ظل اشتعال المنافسات في مختلف البطولات والدوريات القائمة في الوقت الحالي سواء الأفريقية أو الدولية ويهتم عشاق كرة القدم بمتابعتها.

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة لها والتي تكون في الغالب مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصصة في عرض مختلف البطولات والدوريات المختلفة لفرق كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة  

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الساعة 15:00 مبارتو مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت يونايتد. 

الساعة 15:00 مباراة النادي الإفريقي - تونس ضد دريمز - غانا.

الساعة 18:00 مباراة ريفرز يونايتد - نيجيريا ضد أكاديميكا لوبيتو - أنغولا.

الساعة 18:00 مباراة ديابل نوار - الكونغو ضد الملعب المالي - مالي.

الساعة 18:00 مباراة الزمالك - مصر ضد ابوسليم - ليبيا.

الساعة 18:00 مباراة ساجرادا اسبيرانسا - أنغولا ضد كويا - غينيا.

الساعة 21:00 مباراة إتحاد الجزائر - الجزائر ضد الهلال - ليبيا.

الساعة 21:00 مباراة نهضة بركان - المغرب ضد سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الساعة 15:00 مباراة ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا ضد نواذيبو - موريتانيا.

مواعيد مباريات  الدوري الإنجليزي الممتاز

الساعة 16:00 مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا.

الساعة 18:30 مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الساعة 15:00 مباراة فياريال ضد أوساسونا.

الساعة 17:15 مباراة ريال سوسييداد ضد إشبيلية.

الساعة 19:30 مباراة قاديش ضد ريال مدريد.

الساعة 22:00 مباراة ريال بيتيس ضد لاس بالماس.

6 مباريات نارية.. نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

بمشاركة 4 فرق.. مجلس أبو ظبي يعلن مواعيد مباريات كأس سوبر الأبطال

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

الساعة 13:30 مباراة كالياري ضد مونزا.

الساعة 16:00 مباراة فروسينوني ضد جنوى.

الساعة 16:00 مباراة إمبولي ضد ساسولو.

الساعة 19:00 مباراة روما ضد أودينيزي.

الساعة 21:45 مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان

مواعيد مباريات  الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

الساعة 14:00 مباراة نيس ضد تولوز.

الساعة 16:00 مباراة مونبلييه ضد ستاد بريست.

الساعة 16:00 مباراة نانت ضد لوهافر.

الساعة 16:00 مباراة لوريان ضد ميتز.

الساعة 18:05 مباراة رين ضد ستاد ريمس.

الساعة 21:45 مباراة ليون ضد ليل.

مواعيد مباريات الدوري التركي الممتاز

الساعة 12:30 مباراة قيصري سبور ضد أضنة ديمرسبور.

الساعة 15:00 مباراة أنطاليا سبور ضد تشايكور ريزا سبور.

الساعة 15:00 مباراة سامسون سبور ضد بشكتاش.

الساعة 18:00 مباراة فنربخشة ضد فاتح قرا جمرك.

مواعيد الدوري البرازيلي Brasileiro Serie A 

الساعة 00:30 مباراة أتليتيكو باراناينسي ضد فاسكو دي جاما.

الساعة 02:00 مباراة فلومينينسي كوريتيبا.

الساعة 21:00 مباراة أتليتيكو مينيرو ضد غريميو.

الساعة 21:00 مباراة بوتافوغو ضد سانتوس.

الساعة 23:30 مباراة إنترناسيونال ضد براغانتينو.

الساعة 23:30 مباراة فورتاليزا ضد بالميراس.

الساعة 23:30 مباراة أميريكا مينيرو ضد فلامينغو.

الساعة 23:30 مبارا  ساو باولو ضد كويابا.

اقرأ أيضًا

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الاحد مواعيد مباريات اليوم الاحد 26-11-2023 مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية مباراة الزمالك مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A مواعيد مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مواعيد مباريات الدوري التركي الممتاز مواعيد الدوري البرازيلي Brasileiro Serie A

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

بـ 27 جنيها.. أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة فى القاهرة والجيزة

عاجل.. أريحا: الاحتلال يداهم عددا من المنازل ويحتجز مواطنا وامراة فى قرية فصايل

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة تصاحبها رياح محملة بالأتربة

عاجل.. أهالى المعتقلين الفلسطينيين يحتشدون حول "أتوبيس الأسرى" احتفالًا بعودتهم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا فى مخيم جنين

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة