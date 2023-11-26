عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم في ظل اشتعال المنافسات في مختلف البطولات والدوريات القائمة في الوقت الحالي سواء الأفريقية أو الدولية ويهتم عشاق كرة القدم بمتابعتها.

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة لها والتي تكون في الغالب مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصصة في عرض مختلف البطولات والدوريات المختلفة لفرق كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الساعة 15:00 مبارتو مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت يونايتد.

الساعة 15:00 مباراة النادي الإفريقي - تونس ضد دريمز - غانا.

الساعة 18:00 مباراة ريفرز يونايتد - نيجيريا ضد أكاديميكا لوبيتو - أنغولا.

الساعة 18:00 مباراة ديابل نوار - الكونغو ضد الملعب المالي - مالي.

الساعة 18:00 مباراة الزمالك - مصر ضد ابوسليم - ليبيا.

الساعة 18:00 مباراة ساجرادا اسبيرانسا - أنغولا ضد كويا - غينيا.

الساعة 21:00 مباراة إتحاد الجزائر - الجزائر ضد الهلال - ليبيا.

الساعة 21:00 مباراة نهضة بركان - المغرب ضد سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الساعة 15:00 مباراة ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا ضد نواذيبو - موريتانيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

الساعة 16:00 مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا.

الساعة 18:30 مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الساعة 15:00 مباراة فياريال ضد أوساسونا.

الساعة 17:15 مباراة ريال سوسييداد ضد إشبيلية.

الساعة 19:30 مباراة قاديش ضد ريال مدريد.

الساعة 22:00 مباراة ريال بيتيس ضد لاس بالماس.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

الساعة 13:30 مباراة كالياري ضد مونزا.

الساعة 16:00 مباراة فروسينوني ضد جنوى.

الساعة 16:00 مباراة إمبولي ضد ساسولو.

الساعة 19:00 مباراة روما ضد أودينيزي.

الساعة 21:45 مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

الساعة 14:00 مباراة نيس ضد تولوز.

الساعة 16:00 مباراة مونبلييه ضد ستاد بريست.

الساعة 16:00 مباراة نانت ضد لوهافر.

الساعة 16:00 مباراة لوريان ضد ميتز.

الساعة 18:05 مباراة رين ضد ستاد ريمس.

الساعة 21:45 مباراة ليون ضد ليل.

مواعيد مباريات الدوري التركي الممتاز

الساعة 12:30 مباراة قيصري سبور ضد أضنة ديمرسبور.

الساعة 15:00 مباراة أنطاليا سبور ضد تشايكور ريزا سبور.

الساعة 15:00 مباراة سامسون سبور ضد بشكتاش.

الساعة 18:00 مباراة فنربخشة ضد فاتح قرا جمرك.

مواعيد الدوري البرازيلي Brasileiro Serie A

الساعة 00:30 مباراة أتليتيكو باراناينسي ضد فاسكو دي جاما.

الساعة 02:00 مباراة فلومينينسي كوريتيبا.

الساعة 21:00 مباراة أتليتيكو مينيرو ضد غريميو.

الساعة 21:00 مباراة بوتافوغو ضد سانتوس.

الساعة 23:30 مباراة إنترناسيونال ضد براغانتينو.

الساعة 23:30 مباراة فورتاليزا ضد بالميراس.

الساعة 23:30 مباراة أميريكا مينيرو ضد فلامينغو.

الساعة 23:30 مبارا ساو باولو ضد كويابا.