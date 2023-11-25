السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ميدياما الغاني، المقرر لها في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني على ملعب "السلام" في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقع الأهلي، على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

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كهربا يقود الهجوم وكريم فؤاد أساسيًا 

ويتواجد كريم فؤاد أساسيًا للمرة الأولى في تشكيل الأهلي، بينما يقود محمود عبدالمنعم كهربا هجوم المارد الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - كريم فؤاد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - أكرم توفيق - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر- صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

تجرى المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

يحكم المباراة وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي بوبو تراوي ويعاونه مودبيو ساماكي وأمادو بيلي والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا، فيما أعلنت مجموعة قنوات Bein Sport عن أن المعلق الرياضي على محمد سيتولي التعليق على المباراة.

الاهلى مباراة الأهلي و ميدياما الغاني دورى ابطال افريقيا السويسري مارسيل كولر كريم فؤاد محمود كهربا

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