بمشاركة 4 فرق.. مجلس أبو ظبي يعلن مواعيد مباريات كأس سوبر الأبطال

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي مواعيد مباريات بطولة كأس سوبر الأبطال التي تنطلق أواخر ديسمبر المقبل وتحديدًا يوم 25 حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

ويشارك في بطولة كأس سوبر الأبطال، أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر.

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موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر

ووفقًا لما أعلنه مجلس أبو ظبي عبر حسابه على (فيسبوك)، فإن اللقاء الأول بين بيراميدز وفيوتشر سيقام يوم 25 ديسمبر في تمام الخامسة بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أما المباراة الثانية التي ستجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فمن المنتظر أن تقام في نفس اليوم في التاسعة مساء.

موعد المباراة النهائية

وتقام المباراة النهائية لكأس سوبر الأبطال، في التاسعة مساء يوم 28 ديسمبر المقبل، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم في تمام الخامسة مساء.

ولم يكشف مجلس أبو ظبي الرياضي عن الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة خلال الإعلان عن مواعيد مباريات البطولة.

وطالب مجلس أبوظبي الرياضي الجماهير الراغبة في حضور المباريات بالإسراع في حجز التذاكر.

كان اتحاد الكرة قد قرر تغيير كأس السوبر المصري لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

مباريات بطولة السوبر للأندية الأبطال

ستجمع المباراة الأولى بين بطل الدوري، وهو النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

أما المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري، وهو نادي بيراميدز وفريق مودرن فيوتشر، الذي تأكد مشاركته في البطولة عقب خسارة إنبي أمام الأهلي.

ويلعب الفائز من كلتا المباراتين، نهائي كأس السوبر، فيما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جوائز النسخة الأولى من البطولة

يحصل الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، في حين يفوز صاحب المركز الثاني بميدالية فضية و125 ألف جنيه.

ويحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.