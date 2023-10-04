بعد سقوط إنبي أمام الأهلي.. مودرن فيوتشر رابع المشاركين في السوبر المصري للأبطال

يشارك مودرن فيوتشر في السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات ديسمبر المقبل، بعد خسارة إنبي من الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر بثلاثة أهداف.

كان إنبي سيشارك في السوبر حال فوزه على الأهلي، حتى لو خسر في النهائى وفقا للائحة المسابقات، ولكن بعد خسارته يشارك فيوتشر فى السوبر الحاصل على المركز الرابع في الدورى الموسم الماضى بعد استبعاد الزمالك من السوبر الحاصل على المركز الثالث الموسم الماضى.

ويشارك فى السوبر المقبل، أربعة فرق الأهلي الحاصل على الدوري الموسم الماضي وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة وفيوتشر الحاصل على المركز الرابع.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.



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مباريات بطولة السوبر للأندية الأبطال

ستجمع المباراة الأولى بين بطل الدوري وهو النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

أما المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وهو نادي بيراميدز وفريق مودرن فيوتشر الذي تأكد مشاركته في البطولة عقب خسارة إنبي أمام الأهلي.

ويلعب الفائز من كلتا المباراتين، نهائي كأس السوبر، فيما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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جوائز النسخة الأولى من البطولة

يحصل الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، في حين يفوز صاحب المركز الثاني بميدالية فضية و125 ألف جنيه.

ويحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

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