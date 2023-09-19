الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

الزمالك
الزمالك

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام على استبعاد الزمالك من المشاركة في كأس السوبر المقبل المقرر إقامته في ديسمبر المقبل بالإمارات .

استبعاد الزمالك فى كأس السوبر الجديد

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، أنه تم استبعاد الزمالك فى كأس السوبر الجديد عقابا للنادي بعد اعتذاره من النسخة الأخيرة من السوبر وتم الاستعانة بنادي بيراميدز بدلا منه أمام الأهلي .

وواصل المصدر، أنه تم استبعاد الزمالك مع تغريمه 500 الف جنيه وفقا للائحة لجنة المسابقات علما بأن البطولة المقبلة من السوبر ستقام بين اربعة أندية .

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ثلاثة أندية تضمن المشاركة في كأس السوبر المقبل 

وضمن الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا المشاركة في السوبر المقبل بعد أن حصل الأهلى على بطولة الدوري الموسم الماضي و بيراميدز وصيف الدوري وحصل سيراميكا على كأس رابطة الأندية ومتبقى نادى واحد وسيكون فيوتشر أو إنبي.

 وسيتم الفريق الرابع المشارك في السوبر بناء على نتيجة مباراة إنبي و الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر وفى حال فوز إنبي ووصوله للمباراة النهائية سيشارك فى البطولة حتى لو خسر النهائي اما فى حال خسارة إنبى يشارك فيوتشر بدلا منه لحصوله على المركز الرابع.

وكان الزمالك قد رفض المشاركة فى النسخة الأخيرة للسوبر بسبب مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلي في المباراة وعدم تنفيذ قرار لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة لما صدر منه تجاه جماهير الزمالك في مباراة الزمالك.

وقررت لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي تجميد إيقاف محمود كهربا لحين البت في التظلم الذى قدمه الأهلي وتم قبول تظلم الأهلى وتخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات سيتم تنفيذ العقوبة بداية من أول مباراة للأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخرى، أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام أنه الموسم المقبل يشهد تقييمات لجميع الحكام سواء فى الدوري الممتاز او مختلف الدرجات.

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