الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم موقف زيزو من المشاركة فى مباراة بيراميدز

زيزو
زيزو

شهدت تدريبات الزمالك  الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق بصورة طبيعية.

تأتي  مشاركة "زيزو" في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو" عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

مران فتوح

خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي أحمد فتوح برنامجا تدريبيا خاصا في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص كي يتماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها  خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير.

تدريب عواد

واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري.

ويؤدي  محمد عواد تدريبات تأهيلية خاصة في ظل معاناته من الإصابة برشح في الركبة.

وأدى الحارس  تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض تدريبات الركض حول الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

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