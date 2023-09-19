الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب بيراميدز يحدد موقف رمضان صبحي من اللحاق بقمة الزمالك

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز، عن موقف جناح الفريق السماوي، رمضان صبحي من اللحاق بقمة الزمالك، في ختام منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فتح الله، في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الثلاثاء:" رمضان صبحي بدأ يتعافى من مرحلة الإصابة التي لحقت به مؤخرا".

وأضاف: "اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة، ويتبقى مسألة تواجده في المباراة من عدمه في يد المدير الفني جايمي باتشيكو، فهو صاحب الحق الوحيد في ذلك".

وأكمل مدرب عام السماوي:" جميع اللاعبين على أتم استعداد وجاهزون لضربة البداية أمام الزمالك، نمتلك فريق ثاني من اللاعبين يستطيع سدد غياب أي عنصر أساسي".

وأردف:" مواجهة الزمالك، ستشهد غياب الثنائي فقط محمد الشيبي وأحمد توفيق عن المباراة بسبب الإيقاف، هدفنا الخروج من المواجهة بالنقاط الثلاثة".

وأختتم فتح الله قائلا:" هناك إصرار قوي من اللاعبين على الدخول في أجواء المنافسة على قمة الدوري  مبكرا".

طبيب بيراميدز يحدد موقف رمضان صبحي من اللحاق بقمة الزمالك

أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريبات الختامية للفريق، والتي سبقت مواجهة الجيش الراوندي بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مواجهة هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر الجاري أو الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار طبيب بيراميدز، إلى أن رمضان صبحي، سيخضع للكثير من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه، لحسم موقفه النهائي من اللحاق بقمة الزمالك من عدمه.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري الممتاز 

ويستهل بيراميدز مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024)، بمواجهة قوية للغاية أمام الزمالك، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في ختام منافسات الجولة الأولى من المسابقة ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك بالدوري الممتاز

تنقل مباراة بيراميدز والزمالك، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد (2023/2024).

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