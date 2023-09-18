الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. غياب ثنائي بيراميدز عن قمة الزمالك في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، صدمة قوية قبل استهل السماوي مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك، بعد التأكد رسميا من غياب الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك بسبب الإيقاف.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري، عن غياب الثنائي أمام الزمالك، بعدما حصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الأهلي الأخير في الموسم الماضي، كما تعرض أحمد توفيق لاعب الوسط للطرد في ذات المباراة، وبالتالي يغيب عن مواجهتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية.

موقف رمضان صبحي من اللحاق بمواجهة الزمالك 

في السياق، أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب من آلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المنيري، أن رمضان صبحي، شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي، على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق.

أشار الطبيب إلى أن رمضان صبحي، سيخضع لمزيدا من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري الممتاز.

بيراميدز يستهل ظهوره الأول بدوري الأبطال بالتعادل السلبي

من جانب آخر، كان بيراميدز استهل ظهوره الأول تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف مع الجيش الراوندي خارج أرضه، عصر أمس الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر الحالي، أو الأول من أكتوبر المقبل.

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