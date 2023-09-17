بيراميدز يتعادل سلبيًا مع الجيش الرواندى بملعبه فى دورى أبطال إفريقيا

كان بيراميدز هو الفريق المصري الوحيد الذي نجا من الهزيمة في البطولات الإفريقية بعدما تعادل مع الجيش الرواندي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب بيلي بمدينة كيجالي عاصمة رواندا في مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليصبح بيراميدز في حاجة للفوز بأى نتيجة في مباراة العودة بالقاهرة للتأهل لدور المجموعات.

يذكر أن الزمالك وفيوتشر خسرا أمام أرتا سولار الجيبوتي وسينجيدا التنزاني في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كان فريق الجيش الرواندي الأخطر في النصف ساعة الأولى من الشوط الأول وأنقذ أحمد سامي مرماه من هدف مؤكد عندما أبعد الكرة من فوق خط المرمى بعد أن تجاوزت الحارس أحمد الشناوي.

سجل الجيش الرواندي هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل عندما سدد لاعب الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الشناوي لمهاجم الجيش الذي سدها داخل المرمى .

في الدقيقة 33 أجري البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التغيير الأول بنزول إبراهيم بلاتي توريه بدلا من أحمد توفيق وحتى نهاية الشوط الأول لم يشكل بيراميدز خطورة على الحارس الرواندي.

في الشوط الثاني كان هناك فرصة خطيرة لإبراهيم عادل الذي انطلق بمجهود فردي في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وعندما خرج اليه الحارس مرر كرة عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية ثم فرصة أسهل لفخري لاكاي الذي انفرد بالحارس وراوغه وعندما استعد لتسديد الكرة داخل المرمى اختل توازنه ما منح الدفاع الفرصة لإبعاد الكرة .

دفع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز بسيف جعفر ودودو الجباس دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

أحمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد الشيبي وعلي جبر وأحمد سامي وكريم حافظ في الدفاع وأحمد توفيق " إبراهيم بلاتي توريه ق 33 " ومهند لاشين- وليد الكرتي في الوسط و مصطفى فتحي- وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي.

أدار المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة جون أوتارا ويساعده سيديو تياما ولوين دوفينتي ومعهم مادو بينواه حكما رابعا وراقب المباراة لويلس جبرمايكل من إريتريا.