الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز فى مواجهة الجيش الرواندى بدورى أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق في مباراته أمام الجيش الرواندي في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي في الرابعة من مساء اليوم على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية، في إطار ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- محمد الشيبي- كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين- وليد الكرتي- مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- أحمد توفيق.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي- محمود مرعي- أسامة جلال- بلاتي توريه- سيف جعفر- أحمد فتحي- دودو الجباس- أوجو صامويل- فخري لاكاي.

وخرج من قائمة المباراة الحارس يوسف نادر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي.

إصابة محمد بوبو

أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام، وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي.

وأشار الطبيب إلى أن رمضان صبحي سيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل.

بيراميدز جايمي باتشيكو باتشيكو الجيش الرواندي أحمد الشناوي أحمد سامي

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