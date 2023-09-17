بيراميدز يواجه الجيش الرواندى فى دورى الأبطال وباتشيكو يطالب لاعبيه بالحسم المبكر.. اليوم

وسط طموحات كبيرة في المنافسة على اللقب هذا الموسم يبدأ بيراميدز، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق الجيش الرواندي في الرابعة عصر اليوم بملعب بيلي بمدينة كيجالي في مباراة الذهاب بدور الـ32.

فريق بيراميدز يفتقد جهود محمد حمدي ومحمد رضا ورمضان صبحي بسبب الإصابة، لكنه يملك لاعبين يمكنهم حسم المباراة لصالحه، خاصة أنه قام بتدعيم صفوفه بسبعة لاعبين هم محمد رضا ومحمود مرعي ومهند لاشين من فيوتشر وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه من الزمالك، والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وأحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة، إضافة لتفعيل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي.

يدير المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة جون أوتارا ويساعده سيديو تياما ولوين دوفينتي ومعهم مادو بينواه حكما رابعا ويراقب المباراة لويلس جبرمايكل من إريتريا.

وأدى بيراميدز تدريبه الأخير أمس بملعب بيلي للتعود على أرضيته، وهى من النجيل الصناعي وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على طريقة اللعب والتشكيل المرشح لبدء المباراة ، وطالب باتشيكو لاعبيه بحسم تأهل الفريق لدور المجموعات دون انتظار نتيجة مباراة العودة، خاصة أن الفارق كبير بين إمكاناتهم الفنية وإمكانات لاعبي الجيش الرواندي.

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اصطحب 23 لاعبا إلى تنزانيا وهم أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد فتحي وأسامة جلال و أحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ ومحمد الشيبي وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومهند لاشين ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأحمد توفيق وسيف جعفر وأوجو صامويل وفخري لاكاي وفيستون ماييلي ودودو الجباس.