السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل غلق باب القيد.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد ميهوب

أحمد ميهوب
أحمد ميهوب

في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز، دعم فريق الكرة الأول بمجموعة من العناصر المهمة استعدادًا للموسم الجديد، أعلن النادي تعاقده بشكل رسمي مع الحارس أحمد ميهوب قادمًا من صفوف نادي غزل المحلة، في آخر الصفقات الصيفية.

ونجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، في إنهاء الأمور الخاصة بضم أحمد ميهوب لدعم مركز حراسة المرمى في ظل مشاركات عديدة تنتظر الفريق في الموسم الجديد.

ويعتبر "ميهوب" من العناصر المميزة والتي لفتت الأنظار في الموسم الماضي، حيث يبلغ الحارس ٢٧ عامًا، بدأ مشواره في نادي سمسطا قبل أن ينضم لوادي دجلة ثم لافيينا، وغزل المحلة، قبل أن يتمم انتقاله لنادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية.

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الصفقة الأخيرة للسماوي

تعد صفقة أحمد ميهوب الأخيرة لنادي بيراميدز في ختام سوق الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب صاحب الـ27 عامًا قد استهل مشواره في فريق سمسطا قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة ثم لافيينا وبعد ذلك إلى غزل المحلة.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه على "فيس بوك": "وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم علي انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب الحصول على كافة الموافقات الفنية والإدارية واللجنة الفنية".

"ميهوب" مع غزل المحلة

خاض الحارس أحمد ميهوب 14 مباراة مع غزل المحلة في بطولة الدوري الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، بينما استقبل 20 هدفًا.

وكان غزل المحلة قد هبط إلى الدرجة الثانية رفقة ناديي حرس الحدود وأسوان.

ويعد أحمد ميهوب الصفقة الثامنة لنادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية بعد كلا من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، وفيستون ماييلي، ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو"، ومحمود مرعي، وعمر شادي.

بيراميدز أحمد ميهوب غزل المحله غلق باب القيد الدورى المصرى

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