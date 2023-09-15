بالساعة واليوم.. مواعيد مباريات بيراميدز خلال الدور الأول بالدوري (2023/2024)

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، الستار رسميا عن مواعيد مباريات الدور الأول بالكامل، من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2023/2024).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الأول يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، على أن تنتهي مباريات الدور ذاته، أحد يومي 3 أو 4 أبريل من العام الجديد 2024، حسبما جاء في جدول رابطة الأندية، التي أعلنت عنه صباح اليوم الجمعة.

كما شهد الجدول ترحيل قمة الأهلي والزمالك، لمنتصف فبراير 2024، لتقام يوم 15 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولة العاشرة، مع تأجيل 3 مباريات من الجولة نفسه وهي المقاولون العرب وبيراميدز والإسماعيلي وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.

ويبدأ بيراميدز، مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري بمواجهة قوية للغاية أمام نظيره الزمالك، يوم 21 سبتمبر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي.

بينما يواجه الفريق السماوي البنك الأهلي في الجولة الثانية، عصر 25 سبتمبر الجاري، على ستاد السلام.

مواعيد مباريات بيراميدز، خلال الدور الأول (2023/2024)

جدول بيراميدز بالدوري الممتاز

الجولة الأولى 21/9/2023

بيراميدز & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة الثانية 25/9/2023

البنك الأهلي & بيراميدز .. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

الجولة الثالثة 8/10/2023

بيراميدز & إنبي .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة الرابعة 22/10/2023

فيوتشر & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الخامسة 27/10/2023

بيراميدز & المصري البورسعيدي .. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة 3/11/2023

سيراميكا كليوباترا & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

الجولة السابعة أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر 2023

بيراميدز & الإسماعيلي .. (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة الثامنة أحد يومي 5 أو 6 ديسمبر 2023

الجونة & بيراميدز

الجولة التاسعة 13/12/2023

بيراميدز & بلدية المحلة .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة العاشرة

المقاولون العرب & بيراميدز .. تم تأجيل المباراة.

الجولة الحادية عشر 2/1/2024

بيراميدز & سموحة .. الرابعة عصرا (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة الثانية عشر 14/2/2024

زد & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الثالثة عشر 18/2/2024

بيراميدز & الاتحاد السكندري .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة الرابعة عشر أحد يومي 27 أو 28 فبراير 2024

الأهلي & بيراميدز .. (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الخامسة عشر 9/3/2024

بيراميدز & فاركو .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة السادسة عشر 17/3/204

الداخلية & بيراميدز .. التاسعة مساء (ستاد السلام).

الجولة السابعة عشر والأخيرة أحد يومي 2 أو 3 أبريل 2024

بيراميدز & طلائع الجيش .. التاسعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

23 لاعبا بقائمة بيراميدز في الظهور الأول تاريخيا بدوري الأبطال

ومن جانب أخر، كان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، قرر استدعاء 23 لاعبا، في القائمة السماوي، استعدادا لمواجهة الجيش الراوندي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش بدوري الأبطال

ومن المقرر أن يستهل بيراميدز، ظهوره الأول تاريخيا بدوري الأبطال، عندما يحل ضيفا على نظيره الراوندي، في الرابعة عصر الأحد القادم، على ستاد بيلي بالعاصمة كيجالي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وضمت القائمة 23 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.