الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالله السعيد: بيراميدز جاهز لحصد البطولات فى الموسم الجديد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

قال عبدالله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز خلال الموسم الجديد لحصد البطولات والمنافسة على جميع الألقاب بعدما كان بيراميدز قريبًا من حصدها في المواسم الماضية، وحاليًا التركيز منصب من جانب الجميع على هذا الهدف.

وأضاف خلال حفل الكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد، والإعلان عن عقد الرعاية، أن النادي جاهز هذا الموسم لحصد البطولات، ونعد كلاعبين بأن يكون العام الحالي مختلفًا ومميزًا في كل شيء.

وشدد "السعيد" على أن نادي بيراميدز أسرة واحدة والجميع متكاتف على هدفه الأساسي وهو الفوز بكل البطولات خلال الموسم المقبل.

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هاني سعيد: المجموعة الحالية بفريق بيراميدز قادرة على الفوز بكل الألقاب

وقال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن روح الفريق ظهرت بشدة خلال فترة الإعداد الأخيرة سواء في مصر أو تركيا، وأظهرت أن الفريق قادر على المنافسة في كل البطولات وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في أول مشاركة له في البطولة هذا الموسم.

وأوضح خلال الحفل، أن بيراميدز يمتلك فريقًا مميزًا للغاية والمجموعة الحالية قادرة على تحقيق كل الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل.

وشدد على أن الجميع تعاهد على تحقيق أهداف وطموحات النادي في موسمه المقبل ومع نهاية الموسم سيرى الجميع ذلك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة في الرابعة عصرًا.

وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 29 سبتمبر الجاري.

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عبد الله السعيد بيراميدز الكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد موسم 2023 2024 دورى ابطال افريقيا

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