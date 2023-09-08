بعثة بيراميدز تعود للقاهرة.. وراحة يومين قبل الإعداد للجيش الرواندي

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة قادمة من تركيا، بعد 14 يوما قضتها البعثة في معسكر إعداد خارجي بمدينة بوردور التركية استعدادا للموسم الجديد، وضربة البداية ستكون في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدى الفريق معسكر إعداد متكامل وفرته إدارة النادي في تركيا، استغله الجهاز الفني في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بالصورة المطلوبة، وحقق الهدف المطلوب.

4 مباريات خلال معسكر الإعداد

وخاض بيراميدز خلال معسكر الإعداد 4 مباريات ودية حقق فيها الفريق الفوز بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على ليماسول القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، ثم الفوز على فارساك أنطاليا بسباعية نظيفة، والفوز على ألتينوردو أزمير التركي بهدف دون مقابل، قبل ختام المعسكر بالفوز على إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد نهاية المعسكر والعودة للقاهرة.

ويعود بيراميدز لاستئناف مرانه، بداية من الأحد المقبل، قبل السفر إلى رواندا ومواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الراوندي بدوري أبطال إفريقيا

ويستهل الفريق السماوي ظهوره الأول تاريخيا، بدوري الأبطال، عصر الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، بمواجهة الجيش الراوندي، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية بالعاصمة كيجالي.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من نفس الشهر أو الأول من أكتوبر المقبل.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الراوندي بدوري الأبطال

وأسندت لجنة الحكام بـ"كاف"، مباراة بيراميدز والجيش الراوندي، بدوري الأبطال لطاقم تحكيم من بوركينا فاسو.

ويقود المواجهة الحكم جون أوتارا حكما للساحة، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.