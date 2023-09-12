اتحاد الكرة يرفض تظلم بيراميدز على عقوبة حسين الشحات (خاص)

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تظلم نادي بيراميدز على أزمة محمد الشيبي لاعب الفريق مع حسين الشحات لاعب الأهلي، بعد أن قام حسين الشحات بصفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز على وجهه بعد انتهاء مباراة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

ووفقا لمصدر داخل لجنة الاستئناف فإن اللجنة استقرت على رفض التظلم، وتأكيد عقوبة لجنة المسابقات الموقعة على لاعب الأهلي.

وأضاف المصدر أن سبب رفض الاستئناف أن العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات على حسين الشحات جاءت وفقا للائحة، وبالتالي قررت اللجنة تأكيد عقوبة المسابقات على حسين الشحات بالإيقاف مباراتين بجانب تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك لارتكاب حسين الشحات سلوكا غير رياضي تجاه اللاعب محمد الشيبي.

غياب فتوح عن ودية منتخب مصر أمام تونس

على جانب آخر، كشف مصدر داخل المنتخب عن أن الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا قرر استبعاد أحمد فتوح من التشكيل الأساسي في مباراة اليوم أمام تونس الودية.

وواصل المصدر أن اللاعب يعانى من شد فى عضلة البطن ومن الصعب دخوله التشكيل الأساسية للمنتخب ووارد أن يتواجد على دكة البدلاء.

وتعد مباراة اليوم هى الثانية للمنتخب في شهر سبتمبر بعد أن خاض مباراة مع إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا وفاز المنتخب بهدف وحيد.

ويعانى المنتخب من غياب ثنائى الظهير الأيسر فى فترة الأجندة الدولية حيث أصيب محمد حمدى ظهير بيراميدز فى مباراة إثيوبيا وتأكد غيابه عن مباراة اليوم، ليصاب أيضًا أحمد فتوح فى عضلات البطن.

ومن جانبه قام البرتغالى روى فيتوريا باستدعاء محمد حمدى ظهير إنبي ولاعب المنتخب الأوليمبى مع معسكر المنتخب الأوليمبى للوجود فى معسكر المنتخب الأول لتعويض غياب محمد حمدى وأحمد فتوح.

ويسعى المنتخب لتحقيق أقصى استفادة من مباراة اليوم أمام تونس فى ظل استعدادات الفراعنة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.