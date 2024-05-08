الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

أول تعليق من صالح جمعة بعد إيقافه 6 أشهر فى الدورى العراقى

صالح جمعة
صالح جمعة

علق صالح جمعة المحترف في صفوف الكرخ العراقي، لأول مرة بعد إيقافه 6 أشهر من قبل رابطة الدوري العراقي.

وقال صالح، في تصريحات لـ"أون تايم": "المناقشة التي حدثت مع الحكم عقب المباراة لم يحدث فيها أي تطاول مني، وتحدثت مع حكم الراية، ولم يحدث أني بصقت عليه".

وأضاف: "كانت المسافة بيني وبين الحكم أثناء المناقشة على بُعد 10 ياردات، ولم تصدر مني أي إساءة باستخدام الألفاظ أو لغة الجسد، والجميع تعجب من العقوبة".

ماذا حدث مع صالح جمعة

وكان صالح جمعة قد انتقل إلى الكرخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ونشرت رابطة الدوري العراقي بيانًا جاء فيه أنه تقرر معاقبة صالح جمعة بالإيقاف لمدة 6 أشهر على غرار أحداث مباراة فريقه مع النجف في المسابق.

كما تقرر تغريم صالح جمعة مبلغ 25 مليون دينار عراقي، ما يعادل 910 آلاف جنيه تقريبًا، فيما ذكرت الرابطة أن القرار قابل للاستئناف.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية، فإن قرارات اللجنة جاءت بعد استخدام صالح جمعة ألفاظًا بذيئة وأفعالًا مهينة ومسيئة، والبصق على حكم مباراة فريقه أمام النجف.

يُذكر أن الكرخ يُدربه هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا.

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إيقاف صالح جمعة 6 أشهر فى الدورى العراقى

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