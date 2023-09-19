الزمالك يكشف موقف عمر جابر من المشاركة أمام بيراميدز

تماثل عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بنزلة برد وتسببت في غيابه عن لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال32 للكونفدرالية الإفريقية.

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأدى كافة فقرات المران بعد التأكد من سلامته.

وخرج عمر جابر من قائمة الزمالك للمباراة الأخيرة أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

تدريبات نداي

خاض إبراهيما نداي وعلي ياسر ومحمد صلاح ثلاثي هجوم فريق الزمالك تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وقاد هذه الفقرة أحمد مجدي المدرب المساعد، الذي تولى ارسال الكرات العرضية ومنح اللاعبين التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

جلسة المدافعين

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي على عقد جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد.

وجاءت الجلسة بعد نهاية مران الزمالك، من أجل شرح العديد من التعليمات الفنية بشأن التمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعية.

وحضر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جزء من الجلسة للتنسيق مع مدحت عبد الهادي بشأن بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .