الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

كهربا
كهربا

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم الفريق.

حقيقة تغريم كهربا لاعب الأهلي

وأوضحت تقارير أن الأهلي غّرم كهربا، بسبب “سهرة” في أحد الملاهي الليلية.

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وقال خالد بيبو، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة.

وأوضح بيبو أن ذلك يأتي استمرارا لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.

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ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في مستهل حملة دفاع “المارد الأحمر” عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الممتاز.

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