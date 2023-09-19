"الدستور" تحلل.. مَن الأقرب للفوز في مباراة الأهلي والمصري؟

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز اليوم، بمواجهة نظيره المصري البورسعيدي خلال الجولة الأولى من عمر البطولة في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد برج العرب.

ويستهل المارد الأحمر رحلته بموجهة صعبة تجمعه مع الفريق البورسعيدي الذي عمل على تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات بعدد من الصفقات الجديدة.

يسعى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاستغلال المباراة لتصحيح اخفاق الفريق الأحمر بمباراة السوبر الإفريقي في محاولة لمصالحة الجماهير التي لم ترضى بضياع بطولة السوبر الإفريقي ف بداية الموسم، بالاضافة إلى أهمية المباراة في بداية الموسم نظرًا لصعوبة المنافس.

ويفتقد المارد الأحمر لمجهود عدد من لاعبيه الأساسين بالتشكيل الرئيسي، حيث شهدت قائمة الفريق للمباراة على استبعاد كل من محمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف صلاح محسن لتراكم الإنذارات، كما يستمر غياب كل من عمرو السولية ومحمود متولي كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح للإصابة ومحمد الضاوي كريستو ومعتز محمد وجهة نظر كولر.

ودائما ما تشهد مباريات الأهلي والمصري الكثير من الندية والإثارة، في الوقت الذي يبحث فيه علي ماهر، مدرب الفريق البورسعيدي، عن فوزه الثاني أمام المارد الأحمروتعويض خسارته آخر 3 مواجهات أمام ذات الفريق بالموسم الماضي.

تشكيل المارد الأحمر المتوقع أمام المصري كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم و ياسر إبراهيم و محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج و مروان عطية وأمام عاشورورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم : أنتوني موديست.

ومن المقرر أن يتواجد الثلاثي الجديد أمام عاشور وموديست ورضا سليم في خط الهجوم للمرة الأولى، كإحدى مفاجآت كولر باللقاء التي سيسعى من خلالها لتحقيق أول انتصار له في بداية الموسم.

ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الممتاز بواقع الفوز بـ43 لقب على مدار تاريخ القلعة الحمراء وهو بطل الموسم الماضي على الرغم من المشاركة في أكثر من بطولة إلى أنه استطاع حسم لقب البطولة المحلية قبل انتهاء جولتها رسميًا.

وكانت لجنة التحكيم باتحاد كرة القدم اسندت مهمة إدارة اللقاء لطاقم تحكيم مكون من محمد عادل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل وجلال أحمد حكم رابع. بينما يدير غرفة الفيديو الحكم طارق مجدي يعاونه محمد علاء هاشم.

أرقام على ماهر أمام الأهلي مع كل الأندية التي قادها كالتالي:

عدد المباريات: 12

حقق الفوز في مباراة واحدة

الخسارة في 8 مباريات

التعادل في 3 مباريات

آخر 3 مباريات بالموسم الماضي :

الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2

الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1

ربع نهائي كأس مصر: الهزيمة من الأهلي 1 / 2