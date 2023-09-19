تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة المصرى بالدورى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد.

كولر طالبهم بضرورة نسيان مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، مشيراً إلى أن هذه كانت أول مباراة للفريق هذا الموسم ولكن هذا ليس مبررًا لما حدث، حيث كان يجب أن يكون أداء الفريق الهجومي أحسن مما شاهدناه ولا بد من تصحيح هذه الأخطاء في لقاء اليوم.

وطالب المدير الفني اللاعبين ضرورة اللعب بنفس الروح التي كانوا عليها في الموسم الماضي أن كل مباراة بمثابة مباراة كئوس ولا بد من الحصول علي نقاط اللقاء.

وشدد كولر على صعوبة مباراة المصري بتولي مدرب يجيد التعامل في مبارياته أمامنا ولا بد من احترام المنافس خاصة في ظل الحساسية بين جماهير الناديين.

كولر يستقر على تشكيل الفريق

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء اليوم، والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج ومروان عطية وأمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم وفي الهجوم موديست .

الفريق يختتم استعداداته لمباراة المصرى

في المقابل، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات ‏الكرة.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وتوجه الفريق الأول بنادي إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراته أمام المصري في مستهل ‏مشوار الفريق في الدوري.‏