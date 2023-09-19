موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي والمصري، في ثاني أيام الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في مواسمه الجديد (نسخة 2023/2024)، هو الأكثر تداولا على جميع محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد خسارة المارد الأحمر، لقب السوبر الإفريقي، على يد اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة الماضية بهدف نظيف، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وهو ما جعل جماهير الأهلي تنتظر مواجهة فريقهم الليلة أمام النسر البورسعيدي بشغف شديد، لتكون خير تعويض عن السقوط القاري.

كما تنتظر عربون المصالحة من للاعبي الأهلي، بتحقيق الفوز على الفريق البورسعيدي، لتوجيه إنذار شديد اللهجة لجميع المنافسين، بأن المارد الأحمر، لن يتنازل عن الاحتفاظ بدرع الدوري داخل قلعة الجزيرة للعام الثاني على التوالي والمرة الـ44 في تاريخ الشياطين الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

ويبدأ المارد الأحمر، رحلة الدفاع عن لقبه "الدوري الممتاز"، الليلة، تحديدا في تمام السابعة مساء وهو موعد مباراة الأهلي والمصري ، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يلتقي مع المصري البورسعيدي، في اليوم الثاني من منافسات الجولة الأولى، بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، ضمن مباريات الأسبوع الأول، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسبق المباراة، تقديم استدديو تحليلي، يضم كوكبة كبيرة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري، بعد نجاح المارد الأحمر في استعادة درع الدوري من أنياب غريمه التقليدي “الزمالك”، الذي احتكار اللقب موسمين متتاليين.

ويذكر أن منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري، قد انطلقت أمس الاثنين، بمواجهة جمعت بين طلائع الجيش والبنك الأهلي، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، واستطاع الفريق العسكري من خلالها تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.