كولر يطالب اللاعبين بغلق ملف السوبر الإفريقي.. ويختار قائمة مباراة المصري

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة المصري غداً الثلاثاء ضمن مبارياته في افتتاح الموسم الجديد الدوري الممتاز على ستاد برج العرب.

وتغادر حافلة المارد الأحمر إلي الإسكندرية للمبيت عقب تناول وجبة الغداء في مطعم النادي قبل السفر بقيادة كولر.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق وتشهد استمرار غياب محمود متولي وعمرو السولية وكريم نيديفيد للإصابة وأكرم توفيق وكريم فؤاد لاستكمال برنامجهما التأهيلي قبل المشاركة في المباريات بشكل تدريجي وحسين الشحات ومحمود كهربا للإيقاف.

ويعقد كولر جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الأخير من أجل أجل شرح طريقة وخطة مواجهة المصري.

وطالب المدير الفني للفريق غلق ملف الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الافريقي من أجل هدف التركيز فى الفترة المقبلة التي تبدأ بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها غد باستاد الجيش فى برج العرب فى مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري.

وشدد كولر على صعوبة مواجهة المصري خاصة بعد تعبيرات الجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأيضا تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

وحذر السويسري من تأثر الفريق بخسارة السوبر الإفريقي مما ينذر بالخطر قبل بداية الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق يحمل لقب بطولة الدوري ولابد من القتال على هذا الأمر ومصالحة الجماهير من أجل نسيان الخسارة الإفريقية.

وشدد كولر على ضرورة ضربة البداية في الدوري لابد أن تكون قوية وتحقيق الفوز للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سان جورج الاثيوبي في دوري الأبطال الإفريقي.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام المصري

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء المصري في افتتاح الموسم وسيقود الفريق في مواجهة المصرى أنتوني موديست بعد قيده محليا وأيضا لرغبة المدير الفني في علاج العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الأخيرة والتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم و محمد هاني وفي وسط الملعب اليو ديانج ومروان عطية وأمام عاشور و رضا سليم وبيرسي تاو وفي الهجوم موديست.