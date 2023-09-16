السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب تقريرًا عن حالة المستبعدين من مباراة السوبر الإفريقى

كولر
كولر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريرًا عن حالة 9 لاعبين استبعدوا من رحلة  السعودية للمشاركة في السوبر الإفريقي؛ للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية، عن طريق كارلوس بيرنجر، المدرب المساعد في الجهاز المعاون له.

ووضع كولر بالتنسيق مع الجهاز المعاون والطبي برنامج تأهيلي لهؤلاء اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة محليا وإفريقيا.

ويرغب كولر في  تجهيز هؤلاء اللاعبين للموسم الجديد وهم: عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وحمزة علاء وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك. 

وكشف مصدر عن أن المدير الفني تابع  حالة اللاعبين المستبعدين من خلال اتصالاته مع مساعده الجديد كارلوس بيرنجر للاطمئنان علي تنفيذ البرنامج التأهيلي ومدي جاهزية كل لاعب في الفترة المقبلة. 

ويرغب السويسري  فى تجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق الدوري محليا يوم 18 سبتمبر الجاري، ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة المصري أما على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أيضا فيبدأ مشواره فيها بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 للبطولة.

الأهلي يخسر السوبر ويستعد لمواجهة المصري 

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد خسر بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة للتسجيل والتقدم، خاصة في الشوط الأول والدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

ويواجه الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب الجولة الأولى من الدوري العام.

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