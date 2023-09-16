كولر بعد خسارة السوبر الأفريقى: سيكون لى تدخل عنيف مع اللاعبين

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد عقب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي بطولة السوبر الأفريقي عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة بهدف نظيف.

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كولر: كان لنا ركلة جزاء واضحة

وقال كولر عقب المباراة: "استحقينا الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، ولم أشاهد من قبل إتاحة فرصة في وجود ركلة جزاء".

وعلّق على تأخر التغييرات: "من يخسر في النهاية يكون قراره خاطئا، والتغييرات تأتي حسب معطيات المباراة ولا أحد يضمن لي أنني لو أجريت تغييرا مبكرا سأحقق الفوز في المباراة هذا غير منطقي على الإطلاق".

وأضاف: "اليوم كانت قوتنا من الجبهة اليمنى أكثر من اليسرى وهذه هي ظروف المباراة".

وعن الصفقات الجديدة ردّ: "بالنسبة لرضا سليم وإمام عاشور، فأعتقد أن رضا قدم أداءً جيدًا وخطورة كبيرة في الشوط الأول".

وواصل: "إمام قدم مباراة جيدة وخاض أولى مبارياته بعد غيابه طويل للإصابة وأعتقد أنه سيكون إضافة لنا لو استعاد مستواه".

وعن ضياع الفرص السهلة علّق: "نعاني من إضاعة كم كبير من الأهداف، وفي مباراة كبيرة على بطولة كتلك سيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين حتى لا يتكرر الأمر".

وأتم: "يجب معالجة الأخطاء وخاصةً فيما يتعلق بضياع الفرص السهلة، ومن الجيد أننا خسرنا تلك المباراة في بداية الموسم حتى نتعلم من الأخطاء".

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الهزيمة الثانية أمام فريق جزائري في السوبر

وخسر الأهلي السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية أمام فريق جزائري بعد انتصار وفاق سطيف على المارد الأحمر بركلات الترجيح عام 2015.