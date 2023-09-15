الشوط الأول.. اتحاد العاصمة يتقدم على الأهلي بهدف في السوبر الأفريقي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، بتقدم الفريق الجزائري بهدف دون رد.

سجل زين الدين بلعيد هدف التقدم لصالح الفريق الجزائري في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

البداية كانت قوية من جانب الفريقين، وتحديدا من اتحاد العاصمة الذي هدد مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من ركلة حرة قبل أن يسدد خالد بوسيليو الكرة ليتصدى لها الشناوي ببراعة.

في الدقيقة الرابعة هدد بوسيليو مرمى الأهلي مجددا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وألغى الحكم هدفًا سجله الأهلي في الدقيقة السابعة عن طريق محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الحارس وتابعها كهربا في المرمى لكن الحكم ألغاها لوجود مخالفة على مهاجم الأهلي لصالح الحارس.

توميسانج مهاجم اتحاد العاصمة هدد مرمى الأهلي مجددا برأسية قوية تصدى لها محمد الشناوي.

الأهلي أهدر أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى رضا سليم الذي اخترق من يمين منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسدد كرة تصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة ببراعة.

وحصل محمود كهربا على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت على صحة قرار الحكم.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 40 بعد العودة إلى تقنية الفيديو عقب تدخل وخطأ من مروان عطية داخل منطقة الجزاء.

وسدد زين الدين بلعيد الكرة في الشباك على يسار محمد الشناوي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.

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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة

جاء تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلاً من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

تشكيل اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة

خط الوسط: براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي

