الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة من السوبر الإفريقى.. رضا سليم يهدر فرصة التقدم والأهلى يضغط للتسجيل

الأهلي
الأهلي

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

البداية كانت قوية من جانب الفريقين، وتحديدًا من اتحاد العاصمة الذي هدد مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من ركلة حرة قبل أن يسدد خالد بوسيليو الكرة ليتصدى لها الشناوي ببراعة.

في الدقيقة الرابعة هدد بوسيليو مرمى الأهلي مجددًا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وألغى الحكم هدفًا سجله الأهلي في الدقيقة السابعة عن طريق كهربا بعد تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الحارس وتابعها كهربا في المرمى، لكن الحكم ألغاها لوجود مخالفة على مهاجم الأهلي لصالح الحارس.

توميسانج مهاجم اتحاد العاصمة هدد مرمى الأهلي مجددًا برأسية قوية تصدى لها محمد الشناوي.

الأهلي أهدر أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى رضا سليم الذي اخترق من يمين منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى، ويسدد كرة تصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة ببراعة.

وحصل محمود كهربا على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة قرار الحكم.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.


خط الهجوم: عبدالفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو

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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة

جاء تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلًا من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

تشكيل اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة

خط الوسط: براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي.
 

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