الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقى 2023.. جمهور الأهلى يملأ مدرجات مدينة الملك فهد الرياضية

جريدة الدستور

ملأت جماهير نادي الأهلي مدرجات ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، قبل انطلاق المباراة المهمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وحرص الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الجديد، على تفقّد أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية قبل انطلاق مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخرج موديست من قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي لعدم قيده في القائمة، لكنه متواجد مع بعثة المارد الأحمر في السعودية وحرص المهاجم الفرنسي على التواجد في أرضية الملعب وحرصت جماهير الأهلي على تحية اللاعب في أول لقاء بينهما بعد انتقال الأخير للأهلي مؤخرًا بعد انتهاء عقده مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يونيو الماضي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ويضم تشكيل الأهلي، كلًا من: محمد الشناوي، ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ومحمد هاني وعلي معلول، وإمام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

"شهادات جامعية بسعر الجملة".. نصابة المؤهلات: كنت بستغل الشباب في تحقيق مكاسب مالية

إنقاذ 59 مصطاف من الغرق فى رأس البر بدمياط

السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة