السوبر الإفريقى 2023.. جمهور الأهلى يملأ مدرجات مدينة الملك فهد الرياضية

ملأت جماهير نادي الأهلي مدرجات ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، قبل انطلاق المباراة المهمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وحرص الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الجديد، على تفقّد أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية قبل انطلاق مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخرج موديست من قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي لعدم قيده في القائمة، لكنه متواجد مع بعثة المارد الأحمر في السعودية وحرص المهاجم الفرنسي على التواجد في أرضية الملعب وحرصت جماهير الأهلي على تحية اللاعب في أول لقاء بينهما بعد انتقال الأخير للأهلي مؤخرًا بعد انتهاء عقده مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يونيو الماضي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ويضم تشكيل الأهلي، كلًا من: محمد الشناوي، ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ومحمد هاني وعلي معلول، وإمام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.