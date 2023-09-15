عاجل.. بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

سجل زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

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أحداث الشوط الأول

البداية كانت قوية من جانب الفريقين، وتحديدا من اتحاد العاصمة الذي هدد مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من ركلة حرة قبل أن يسدد خالد بوسيليو الكرة ليتصدى لها الشناوي ببراعة.

في الدقيقة الرابعة هدد بوسيليو مرمى الأهلي مجددا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وألغى الحكم هدفًا سجله الأهلي في الدقيقة السابعة عن طريق كهربا بعد تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الحارس وتابعها كهربا في المرمى لكن الحكم ألغاها لوجود مخالفة على مهاجم الأهلي لصالح الحارس.

توميسانج مهاجم اتحاد العاصمة هدد مرمى الأهلي مجددا برأسية قوية تصدى لها محمد الشناوي.

الأهلي أهدر أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى رضا سليم الذي اخترق من يمين منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسدد كرة تصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة ببراعة.

وحصل محمود كهربا على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت على صحة قرار الحكم.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 40 بعد العودة إلى تقنية الفيديو عقب تدخل وخطأ من مروان عطية داخل منطقة الجزاء.

وسدد زين الدين بلعيد الكرة في الشباك على يسار محمد الشناوي.

في الدقيقة الأخيرة فرصة ضائعة من الأهلي بعد تبادل كرة رائع بين حسين الشحات وإمام عاشور، ليسدد الأخير كرة من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.



أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة على أمل تسجيل هدف التعادل.

ومرر حسين الشحات كرة إلى رضا سليم المنطلق الذي تعرض لدفعة خفيفة أثناء تسديدة الكرة قبل أن يتصدى لها الحارس.

تصويبة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالدفاع.

تصويبة من أليو ديانج من على حدود منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

علي معلول تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني قبل أن يسدد الكرة ضعيفة في يد الحارس.

كولر قرر الدفع بكل أوراقه الهجومية بعد إشراك بيرسي تاو وصلاح محسن مكان مروان عطية ورضا سليم.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق كهربا من الطرف الأيمن لتمر اتجاه المرمى ليبعد أسامة بن بوط الكرة بنجاح.

كولر قرر أيضا الدفع بالثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات وإمام عاشور.

الأهلي واصل هجومه لكن دون جدوى وسط استبسال دفاعي من جانب اتحاد العاصمة.

وسدد أفشة كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنه مرت بجوار القائم الأيسر.

كولر أجرى تغيير بنزول ياسر إبراهيم بدلاً من كهربا ومنح عبد المنعم تعليمات للعب كمهاجم ثاني بجوار صلاح محسن.



تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة

جاء تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلاً من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

تشكيل اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة

خط الوسط: براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي

خط الهجوم: عبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو