قرار في الدوري المصري.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكام الذين تخطوا سن الـ45 عاما سيتم استبعادهم من المباريات أما الحكام الدوليين سيتم الإبقاء عليهم لارتباطهم بمباريات دولية، ويجب أن يكون هناك توازن بين الخبرة والتطوير وضخ دماء جديدة، ومحمد عادل يمكن أن يكمل في إدارة المباريات المحلية حتى حال خروجه من القائمة الدولية.

وأكمل بيريرا حديثه مطالبًا تقييم عمله في نهاية تجربته، مشيرا إلى أنه لاحظ وجود خلافات شخصية، وتم توجيه نقد له، مطالبا بمنحه الفرصة للعمل لتطوير التحكيم.

وواصل حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم اليوم بمقر اتحاد الكرة، أن تذبذب مستوى الحكام أمر وارد ولذلك سيكون التقييم للحكام مستمر على مدار الموسم، وسأكون مسئول عن تعيين الحكام في الدوري الممتاز المحترفين بشكل مباشر.

وقال إن الحكام أصحاب الأداء الجيد في المباريات سيحصلون على مباريات أكثر، وأصحاب المستوى الضعيف سيحصلون على عدد أقل من المباريات ، مثلما يحدث مع اللاعبين منهم لاعبين أساسيين واحتياطيين.

وواصل رئيس الحكام نرغب في أن يكون حكامنا أكثر لياقة وجاهزية استعدادا للموسم الجديد.

وشدد على أن الحكام الذين لم يجتازوا اختبارات اللياقة لن يتم الاستعانة بهم في إدارة المباريات

وأضاف: “وصلت مصر من 6 أشهر وعدت للبرتغال مرتين كل مرة كانت 10 أيام، وكل ما قيل عن خروجي من معسكر الحكام للذهاب إلى البرتغال ليس له أساس من الصحة"، مضيفًا أن خبراته كبيرة في مجال التحكيم سواء كان حكما أو محاضرا.

وواصل أنه عندما تولى رئاسة لجنة الحكام كان لابد من عمل قاعدة بيانات لجميع الحكام وناقشنا مع أعضاء اللجنة كيفية تطوير أداء الحكام، وتم عمل أليه جديدة لمراقبين المباريات ووضعنا نظاما يساعد لجنة الحكام على تقييم أداء الحكام و المراقبين بنهاية الموسم وتم تقسيم الحكام إلي تصنيفات وتم اختيار 36 حكما بالإضافة إلى 7 حكام دوليين بجانب اختيار عدد من المساعدين.

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