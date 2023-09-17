كشف بيير اريستون المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كليرمونت، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وجلس نجمنا المصري مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء، لأول مرة هذا الموسم بعدما بدأ أساسيًا في جميع تشكيلات نانت منذ بداية الموسم.

تشكيل نانت.. مصطفى محمد بديلًا لأول مرة أمام كليرمونت

حراسة المرمى: ديشامب

خط الدفاع: كاستيليتو، كوميرت، بيير جابرييل

خط الوسط: تشيريفيلا، أوجوستو، ميرلين، فلوران موليت

خط الهجوم: جاناجو، ماركينيوس، سيمون

📑 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Clermont. pic.twitter.com/rGamuki9TR — FC Nantes (@FCNantes) September 17, 2023

وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس. وحصد مصطفى الجائزة بعد جمعه أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي، بنسبة تصويت بلغت 82.04%، مقابل 9.75 لـ بيدرو شيريفيلا، و3.75 لـ دوجلاس أوجوستو، و1.57% لـ بيير جابرييل.

وفاز مصطفى بالجائزة بعد تألقه مع الفريق، وتسجيله 3 أهداف في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.