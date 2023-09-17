الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل نانت.. مصطفى محمد بديلًا لأول مرة أمام كليرمونت

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف بيير اريستون المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كليرمونت، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وجلس نجمنا المصري  مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء، لأول مرة هذا الموسم بعدما بدأ أساسيًا في جميع تشكيلات نانت منذ بداية الموسم.

تشكيل نانت.. مصطفى محمد بديلًا لأول مرة أمام كليرمونت

حراسة المرمى: ديشامب

 خط الدفاع: كاستيليتو، كوميرت، بيير جابرييل

خط الوسط: تشيريفيلا، أوجوستو، ميرلين، فلوران موليت

خط الهجوم: جاناجو، ماركينيوس، سيمون

وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس. وحصد مصطفى الجائزة بعد جمعه أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي، بنسبة تصويت بلغت 82.04%، مقابل 9.75 لـ بيدرو شيريفيلا، و3.75 لـ دوجلاس أوجوستو، و1.57% لـ بيير جابرييل. 

وفاز مصطفى بالجائزة بعد تألقه مع الفريق، وتسجيله 3 أهداف في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

نانت كليرمونت الدوري الفرنسي تشكيل نانت مصطفى محمد

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مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل لاعب في نانت خلال أغسطس

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