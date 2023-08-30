الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل لاعب في نانت خلال أغسطس

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف نادي نانت الفرنسي، عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في الفريق، عن شهر أغسطس 2023.

وجمع نانت نقطة في أول 3 جولات بطولة الدوري الفرنسي، بالتعادل مع موناكو، والهزيمة أمام ليل وتولوز.

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فى ليلة تألق مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو 3- 3 بالدورى الفرنسى

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مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

وأعلن نادي نانت، فوز المحترف المصري مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس.

وحصد مصطفى الجائزة بعد جمعه أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي، بنسبة تصويت بلغت 82.04%، مقابل 9.75 لـ بيدرو شيريفيلا، و3.75 لـ دوجلاس أوجوستو، و1.57% لـ بيير جابرييل.

وفاز مصطفى بالجائزة بعد تألقه مع الفريق، وتسجيله 3 أهداف في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس.

وسجل مصطفى هدفًا في شباك تولوز، إضافة لتسجيله هدفين أمام موناكو.

وسيحصل مصطفى أمام جمهور فريقه على كأس الجائزة قبل مباراة الفريق أمام أولمبيك مارسيليا، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي، على ملعب لا بوجوار.

وكان نانت قد فعل خيار الشراء في عقد لاعبه المحترف المصري مصطفى محمد، وتعاقد معه بصفة نهائية حتى صيف عام 2027، مقابل 6 ملايين يورو.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد مصطفي نادي نانت نانت الفرنسي

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