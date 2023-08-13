الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

استهل فريق نانت مشواره في الموسم الجديد 2023/2024 لبطولة الدوري الفرنسي، بالهزيمة على يد تولوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت ليمنحه هدف التقدم، في الدقيقة 13 من خلال ركلة جزاء.

وعادل المغربي زكريا بوخلال النتيجة لـ تولوز بهدف في الدقيقة 62.

وأحرز نيكولاسين الهدف الثاني لـ تولوز في الدقيقة 91، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

واستبدل مدرب نانت، مصطفى محمد بزميله ماركينيوس في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تولوز لـ 3 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نانت عند النقطة صفر في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وكان نانت بقيادة مدربه الشاب بيير أريستوي قد أعلن تشكيله في مباراة تولوز، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لوفونت

خط الدفاع: رونايل بيير جابرييل، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، كوينتين ميرلين

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي

خط الوسط الهجومي: موسيس سيمون، وفلوران مولييه، وماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد

مصطفى محمد نانت تولوز الدوري الفرنسي مصطفي

الأكثر قراءة

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إتلاف عدد كبير من زجاج قطار "مطروح- القاهرة" بعد تعرضه للرشق بالحجارة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

طعنة في القلب.. أول صور لـ إمام مسجد قتله صديقه في الوايلي

"عاملة النواب" تدين تقرير "فورين بوليسي": كذب في كذب ومليء بالادعاءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى