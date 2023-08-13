مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

استهل فريق نانت مشواره في الموسم الجديد 2023/2024 لبطولة الدوري الفرنسي، بالهزيمة على يد تولوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت ليمنحه هدف التقدم، في الدقيقة 13 من خلال ركلة جزاء.

وعادل المغربي زكريا بوخلال النتيجة لـ تولوز بهدف في الدقيقة 62.

وأحرز نيكولاسين الهدف الثاني لـ تولوز في الدقيقة 91، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

واستبدل مدرب نانت، مصطفى محمد بزميله ماركينيوس في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تولوز لـ 3 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نانت عند النقطة صفر في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وكان نانت بقيادة مدربه الشاب بيير أريستوي قد أعلن تشكيله في مباراة تولوز، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لوفونت

خط الدفاع: رونايل بيير جابرييل، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، كوينتين ميرلين

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي

خط الوسط الهجومي: موسيس سيمون، وفلوران مولييه، وماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد