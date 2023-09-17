صعوبات كبيرة.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة نهائي كأس مصر

حدد اتحاد الكرة المصري موعد نهائي بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي والتي لم تقام مباريات الدور نصف النهائي لها حتى الآن.

موعد النهائي

وحدد اتحاد الكرة إقامة نهائي كأس مصر يوم 13 من شهر مارس للعام المقبل 2024.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق موعد مباريات الدور نصف النهائي والذي جاء بإقامة مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل.

ويلعب الأهلي ضد إنبي بنصف نهائي كأس مصر يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل.

موعد السوبر

وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة بطولة كأس السوبر في الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر، بمشاركة 4 فرق هم بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الرابطة وبطل كأس مصر.

وحسم الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف الزمالك من المشاركة في بطولة سوبر الأندية الأبطال المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 لـ29 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وقال مصدر في الاتحاد المصري إن اتحاد الكرة اتفق على استبعاد الزمالك من بطولة السوبر الجديدة، حتى لو فاز ببطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي التي لم تستكمل).

وأضاف: "اتحاد الكرة يرى أن كأس السوبر الجديدة ستكون بديلة للنظام القديم للبطولة، الذي يتقابل فيه بطل الدوري مع بطل الكأس، وتطبق فيه نفس اللوائح".

وتابع: "بناء على ذلك فإن الزمالك لن يشارك في كأس السوبر، تطبيقا للعقوبة المفروضة عليه بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من البطولة، بالحرمان موسم وغرامة مالية قيمتها نصف مليون جنيه".

جدير بالذكر أن الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر، اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة لجنة الانضباط ضد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأحمر، بسبب تقديم استئناف من الأهلي واللاعب ضد العقوبة.