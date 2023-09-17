أعلن دعمه قائمة حسين لبيب.. ممدوح عباس يصل الزمالك لمناقشة الأزمة المالية

حضر منذ قليل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق إلى مقر القاعة البيضاء وتوجه إلى المبنى الإداري.

ويجتمع “عباس” حاليا مع الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في مكتبه بالنادي.

سر الاجتماع



ويناقش “عباس” مع اللجنة المؤقتة مشاكل النادي في الوقت الحالي وسبل تقديم الدعم للخروج من الأزمات الموجودة.

وتعتبر المشكلة المالية على رأس الأزمات التي يمر بها الزمالك في الوقت الحالي.

دعم عباس



وألمح ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق إلى دعمه قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة القلعة البيضاء، في الانتخابات المزمع إقامتها في 20 أكتوبر.

وأغلق الزمالك باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، علما بأن هناك 5 أسماء ترشحت على مقعد الرئاسة هم: (فاروق جعفر وحسين لبيب وعمر هريدي وميرفت سيد أحمد وماجد الحنبلي).

وقال ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي على "إكس - تويتر سابقا": "عندما سئلت، إلى أي القوائم تنحاز وتساند وتؤيد وتدعم في انتخابات الزمالك؟.. كانت إجابتي تلقائية (اللبيب بالإشارة يفهم)".