مصير أوسوريو مع الزمالك بعد الخسارة من أرتا سولار

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وذلك بعد الخسارة من أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية.

مصير أوسوريو

وأكد المصدر أن اللجنة المؤقتة للزمالك ترفض حتى الآن اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بملف فريق الكرة وتفضل تأجيل الأمر برمته لحين قدوم المجلس الجديد.

وتابع :"اللجنة المؤقتة غاضبة بشدة وتحمل المدرب المسئولية الأكبر للخسارة لكن في النهاية لن يتخذوا أي قرار بسبب اقتراب قدوم مجلس جديد وضيق الوقت حاليا" .

خسارة مفاجئة

وتعرض الزمالك للخسارة من أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في اللقاء الذي أقيم في تنزانيا.

وقدم الزمالك مستوى ضعيف للغاية في مواجهة الأمس وسط انتقادات كبيرة من جانب الجماهير للاعبين والجهاز الفني.

مران الزمالك

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمة التنزانيه دار السلام فى الخامسة مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا وتمكث ترانزيت 3 ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل فى الثانية فجر غدا الاثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

ويضع الجهاز الفني للزمالك اهتمام كبير لتلك المواجهة لتجاوز كبوة مباراة أرتا سولار ورفع الروح المعنوية للاعبين وذلك قبل مباراة الإياب على ستاد القاهرة والتي ستكون في غاية الصعوبة على لاعبي الزمالك للعبور للدور التالي.