السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الزمالك السابق بعد الخسارة أمام أرتا سولار: اللاعبون لا يدركون طريقة اللعب

جمال حمزة
جمال حمزة

انتقد جمال حمزة نجم فريق الزمالك الأسبق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الهزيمة أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "عزام" في تنزانيا.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار على ستاد القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر.

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جمال حمزة: أوسوريو مش فاهم التغييرات

قال جمال حمزة في تصريحات تليفزيونية: "أوسوريو شكله مش فاهم التغييرات، اللاعبون لا يدركون طريقة اللعب، وما حدث كان تهريجًا من جانب اللاعبين والمدرب وأتمنى أن يروا ما قدموه اليوم".

وأضاف: "لو كانت هذه مباراة ودية، لن نرى هذه التغطية الدفاعية، وهل من الطبيعي أن يحصل مهاجم أرتا سولار على 10 ثوان من مدافع الزمالك حتى يرسل الكرة العرضية بكل أريحية في الهدف الثاني".

وتابع: "حسام عبد المجيد لو اقترب فقط خطوتين لمنع اللاعب من إرسال العرضية بهذا الشكل، وأين محمد عبد الغني أيضًا وهو متسبب في الهدف الثاني".

وأتم: "الزمالك واجه فريق أقل من المتوسط وخسر بهدفين، فماذا لو واجهنا فريقًا بمستوى أكبر؟، طريقة أوسوريو غامضة وغير مفهومة على الإطلاق، وكان عليه أن يُجري التغييرات بين الشوطين خاصةً أن هناك عناصر لم تكن قادرة على استكمال المباراة".

الزمالك يسقط أمام أرتا سولار بهدفين

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

سجل جابرييل دادزي الهدف الأول لصالح الفريق الجيبوتي في الدقيقة 53، قبل أن يحرز محمد دواليه الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليسرى.

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