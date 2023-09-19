الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستعيد عبدالله جمعة قبل مباراة بيراميدز

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة

شهدت تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان عبدالله جمعة يعاني من إصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وانتظم الظهير الأيسر  في التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته.

وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة  طبيعية ، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي في مباراة قوية وصعبة بين الفريقين وضرورة تحقيق الفوز فيها من أجل استعادة الثقة

تدريبات أوسوريو

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معالجة بعض الجوانب الدفاعية خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران  اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهد المران في البداية جلسة مطولة بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث خلالها الكولومبي  أوسوريو عن بعض الملاحظات على أداء كل لاعب، و امتدت الجلسة لما يزيد عن 30 دقيقة.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه لن يرضى بأن تكون انطلاقة الموسم المحلي الجديد بصورة سلبية، وأن ما حدث في مباراة آرتا سولار غير مقبول بالنسبة له.

وحرص أوسوريو خلال  التقسيمة الفنية، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

الزمالك عبدالله جمعة نادي الزمالك بيراميدز الدورى المصرى

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