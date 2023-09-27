جوائز بطولة السوبر المصرى 2023 بالإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال، عن جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربعة فرق.

وأعلنت اللجنة عن حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى: الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبوظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر، عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.

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تأكد مشاركة 3 أندية في السوبر المصري

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هناك ثلاثة فرق تأكد مشاركتها الأهلى بصفته بطل الدوري وبيراميدز لحصوله على المركز الثاني وسيراميكا كليوباترا بصفته الفريق الحاصل على كأس الرابطة.

وشهد حفل الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس سوبر الأبطال حضور مسئولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وفي مقدمتهم جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، بجانب حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كما شهد الحفل حضور ممثلي الأندية التي تأكدت مشاركتها في بطولة سوبر الأبطال وهي: الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وشهد الحفل تواجد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعماد البناني رئيس اللجنة المعينة لإداراة نادي الزمالك.

كما يتواجد في الحفل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بجانب محمد غرابة، مدير المنتخب، كما يتواجد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وبرفقته محمود حرب، مدير المنتخب الأوليمبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وهم اللواء حلمي مشهور وعامر حسين ومحمد أبوالوفا وإيهاب الكومي.

كما يشهد الحفل حضور عدد من ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي، باعتباره شريكًا في تنظيم واستضافة كأس سوبر الأبطال، والذي سيقام في أواخر ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.