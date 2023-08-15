الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يُطالب اتحاد الكرة بتحديد موعد ومكان مباراة السوبر

النادى الأهلي
النادى الأهلي

طلب النادي الأهلي من اتحاد كرة القدم تحديد موعد ومكان بطولة السوبر المحلي، والتي تقام سنويًا بين بطلي الدوري وكأس مصر.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس".

وأضاف: "زاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كانت هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية"، متابعًا: "جاء ذلك لتوفير كل المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا".

 

النادي الأهلي الاتحاد المصرى لكرة القدم السوبر المحلي مباراة السوبر الاهلى

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