الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري

السوبر المصري
السوبر المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال المستحدثة، والتي ستقام بمشاركة 4 فرق في دولة الإمارات.

ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري كلًا من بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطة الأندية المصرية ووصيف الدوري المصري.

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وليد العطار يكشف الفرق المشاركة في النسخة الأولى

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، الفرق الأربعة المشاركة في النسخة الأولى من البطولة المستحدثة.

وأكد أن الأهلي سيشارك في البطولة بصفته بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري.

أما بيراميدز فسوف يشارك بصفته وصيف مسابقة الدوري، بينما يشارك سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة الأندية المصرية.

أما الزمالك فلن يشارك في النسخة الأولى من البطولة بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر المصري.

وكشف العطار: "في حال وصول إنبي إلى نهائي كأس مصر سيشارك في البطولة ولو لم ينجح في التأهل سيشارك نادي فيوتشر صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري".

مباريات بطولة السوبر للأندية الأبطال

ستجمع المباراة الأولى بين بطل الدوري وهو النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

أما المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وهو نادي بيراميدز وبطل كأس مصر أو الفريق المتأهل حسب نظام البطولة، وهو إما إنبي أو فيوتشر.

ويلعب الفائز من كلتا المباراتين، نهائي كأس السوبر، فيما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جوائز النسخة الأولى من البطولة 

يحصل الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، في حين يفوز صاحب المركز الثاني بميدالية فضية و125 ألف جنيه.

ويحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير  على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

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