الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

مباريات
مباريات

مواعيد مباريات اليوم من الموضوعات التي يبحث عنها عشاق كرة القدم لمتابعة المنافسات المحتدة بين الفرق المختلفة والمفضلة خاصة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وهي المقامة في الوقت الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 

في هذا التقرير نوضح مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء  21 نوفمبر2023 ومنها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. 

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم  إفريقيا 

الساعة 21:00مباراة إثيوبيا * بوركينا فاسو تُقام المباراة على ملعب العبدي SSC Sport.

الساعة  21:00مباراة النيجر* زامبيا تُقام المباراة على استاد مراكش SSC Sport Extra 1.

 الساعة  21:00 مباراة تنزانيا * المغرب تُقام المباراة على دار السلام الوطني SSC Sport 1 المغربية الرياضية.

الساعة 18:00 مباراة ساو تومي وبرينسيبي * ناميبيا تُقام المباراة على  ملعب أدرار يمكن مشاهدتها على قناة  SSC Sport Extra 3.

الساعة 18:00مباراة جزر القمر * غانا تُقام المباراة على استاد دي موروني SSC Sport Extra 2  2023.

الساعة18:00  مباراة ليبيا * الكاميرون تُقام المباراة على  شهداء بنينا SSC Sport 5.

الساعة 18:00مباراة موريشيوس * أنجولا تُقام المباراة على أرض استاد أوليمبيسكي ناشونال سبورتس كومبلكس SSC Sport 2.

 الساعة 18:00 مباراة توجو * السنغال تُقام المباراة على أرض استاد دي كودجي SSC Sport 1.

 الساعة 18:00 مباراة جنوب السودان * موريتانيا تُقام المباراة على أرض استاد عبد الله واد SSC Sport Extra 1.

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 الساعة 15:00 مباراة بوتسوانا * غينيا تُقام المباراة على أرض استاد فرانسيستاون  SSC Sport Extra 3.

 الساعة 15:00 مباراة مالاوي * تونس تُقام المباراة على أرض استاد بينجو SSC Sport 1.

 الساعة 15:00 مباراة إسواتيني * كاب فيردي تُقام المباراة على استاد مبومبيلا SSC Sport 2.

الساعة 15:00  مباراة ليسوتو * بنين تُقام المباراة على أرض استاد موسيس مابيدا SSC Sport Extra 1.

مواعيد مباريات اليوم 

مواعيد مباريات بطولة شمال إفريقيا - تحت 20 سنة.

مباراة  ليبيا *  تونس  الساعة 15:00.

مباراة مصر * المغرب الساعة  15:00.

يمكن مشاهدتها  على قناة OnTime Sport HD 2.

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اللجنة المنظمة لأمم أسيا تقرر تخصيص عوائد تذاكر مباريات البطولة لفلسطين

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 والقنوات الناقلة

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