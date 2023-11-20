الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصر تحتل أول مركزين.. ترتيب هدافى تصفيات كأس العالم في أفريقيا يتصدر الترند

منتخب مصر
منتخب مصر

تصدّر ترتيب هدافى تصفيات كأس العالم في أفريقيا محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، عبر مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

ويبحث الكثيرون عن ترتيب هدافى تصفيات كأس العالم في أفريقيا عبر وسائل البحث المُختلفة، خاصة بعد مباراة المنتخب المصري مع منتخب سيراليون، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، أحرزهما محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

وواجهت مصر منتخب سيراليون في ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي استضافها صامويل دي كانيون في ليبيريا.

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وبهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارته برصيد 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى التي تضم غينيا بيساو وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

وحقق الفراعنة فوزا كبيرا على جيبوتي في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي على ستاد القاهرة بسداسية الأهداف.

ترتيب هدافى تصفيات كأس العالم في أفريقيا

فيما يلي ترتيب هدافى تصفيات كأس العالم في أفريقيا، ويأتي على رأس القائمة قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أمَّا بقية القائمة تأتي على النحو التالي:

  1. محمد صلاح (مصر).. 4 أهداف.
  2. محمود تريزيجيه (مصر).. 3 أهداف.
  3. ساديو ماني (السنغال).. هدفان.
  4. حامد تراوري (كوت ديفوار).. هدفان.
  5. كريم كوناتي (كوت ديفوار).. هدفان.
  6. باتسون داكا (زامبيا).. هدفان.
  7. دينيس بوانجا (الجابون).. هدفان.

قنوات البث التلفزيوني لمباريات المنتخب المصري

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز مصر والبنك الوطني. مصر، وشركة اتصالات مصر. وتضمنت الاتفاقية أيضًا حقوق عرض الملخصات. جميع مباريات المنتخبات الأفريقية في باقي المجموعات المؤهلة، والعديد من الحقوق التجارية المتعلقة بالتصفيات.

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