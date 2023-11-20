منتخب مصر يصل القاهرة بعد الفوز على سيراليون فى تصفيات المونديال (صور)

وصلت بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إلى مطار القاهرة بعد الفوز المهم على سيراليون بهدفين نظيفين فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما تأتى خلفه منتخبات غينيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا، ورصيد كل منها نقطة من مباراة، ثم سيراليون نقطة من مباراتين، وأخيرًا جيبوتى بلا نقاط من مباراة واحدة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر خلال يونيو 2024 نظيره بوركينا فاسو فى مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات على استاد القاهرة الدولى.

فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة للغاية

كشف روي فيتوريا عن الظروف الصعبة التي واجهت الفراعنة في مباراة سيراليون على الرغم من تحقيق الفوز.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا ثمينًا على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات مونديال 2026.

وسجل هدفي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعرف جيدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولم نلعب بالشكل المثالي، لكن المهم أننا حققنا الانتصار ونجحنا في إحراز 8 أهداف في أول جولتين بالتصفيات، ولم نتلق أي أهداف، وهذه بداية جيدة لنا".

وأضاف: "ظروف المباراة كانت صعبة للغاية وغريبة بدايةً من رحلة الطيران والطقس الحار والرطوبة العالية والملعب الصناعي، وهذه الظروف كانت صعبة جدًا بالنسبة لنا".

وواصل حديثه: "شاهدنا اللاعبين كانت قدراتهم محدودة بعض الشيء بسبب الظروف الصعبة، والأهم أننا حققنا الفوز وحصلنا على نقاط المباراة".

وتابع: "منتخب سيراليون قدم أداءً جيدًا، وكان يضغط بقوة في وسط الملعب، لكننا نجحنا في قطع الكرة وصنعنا الهجمات المرتدة التي سجلنا منها هدفين".

وأشار: "سواء سجل تريزيجيه هدفًا أو هدفين الشيء المهم أن منتخب مصر حقق الفوز".

وأوضح: "محمد الشناوي ساعدنا اليوم، وعندما احتجناه كان في الموعد وظهر بشكل مميز".

وتابع: "الشناوي وتريزيجيه كانا جيدين جدًا في المباراة".

واستطرد: "ما لم يعجبني في المباراة هو التوقفات الكثيرة في آخر 10 دقائق بسبب محاولات الجمهور الوصول إلى محمد صلاح، وهذا الأمر أثر على تركيزنا بعض الشيء".

وأتم تصريحاته قائلًا: "أقدم التحية لمنتخب سيراليون الذي قدم مباراة جيدة".