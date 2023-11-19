فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة للغاية والشناوي ساعدنا اليوم

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الظروف الصعبة التي واجهت الفراعنة في مباراة اليوم أمام سيراليون على الرغم من تحقيق الفوز.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات مونديال 2026.

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فيتوريا: لم نلعب بالشكل المثالي لكن المهم الفوز

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " كنا نعرف جيدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولم نلعب اليوم بالشكل المثالي لكن المهم أننا حققنا الانتصار ونجحنا في إحراز 8 أهداف في أول جولتين بالتصفيات ولم نتلق أي أهداف وهذه بداية جيدة لنا".

أضاف "ظروف المباراة كانت صعبة للغاية وغريبة بدايةً من رحلة الطيران والطقس الحار والرطوبة العالية والملعب الصناعي وهذه الظروف كانت صعبة جدا بالنسبة لنا".

وواصل "شاهدنا اللاعبين كانت قدراتهم محدودة بعض الشيء بسبب الظروف الصعبة والأهم أننا حققنا الفوز وحصلنا على نقاط المباراة".

وتابع "منتخب سيراليون قدم أداء جيد وكان يضغط بقوة في وسط الملعب لكننا نجحنا في قطع الكرة وصنعنا الهجمات المرتدة التي سجلنا منها هدفين".

أشار "سواء سجل تريزيجيه هدف أو هدفين الشيء المهم أن منتخب مصر حقق الفوز".

وأوضح "محمد الشناوي ساعدنا اليوم، وعندما احتجناه كان في الموعد وظهر بشكل مميز".

وتابع "الشناوي وتريزيجيه كانا جيدين جدا في المباراة".

واستطرد "ما لم يعجبني في المباراة هو التوقفات الكثيرة في آخر 10 دقائق بسبب محاولات الجمهور الوصول إلى محمد صلاح وهذا الأمر أثر على تركيزنا بعض الشيء".

وأتم تصريحاته قائلاً "أقدم التحية لمنتخب سيراليون الذي قدم مباراة جيدة".

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